Prezzi delle case e affitti in aumento, il mercato immobiliare italiano si è ripreso

Secondo un’indagine di Bankitalia, nel quarto trimestre del 2024, ilha tirato dritto per la sua strada. Isono continuati a salire, con il 26,9% degli agenti immobiliari nel Nord-Est che ha segnalato un. Troviamo un rafforzamento dei rincari, che non accennano a mollare la presa.Vendite in forte crescitaIlsta facendo numeri da capogiro. Le vendite hanno toccato livelli mai registrati prima, con un volume di compravendite in piena accelerazione rispetto agli ultimi mesi del 2023. Secondo l’ultima rilevazione di Bankitalia, condotta tra il 7 gennaio e il 6 febbraio 2025 su un campione di 1.488 agenti immobiliari, la festa continua.Il mix tra tassi d’interesse più bassi e mutui meno proibitivi ha spinto gli acquisti come non si vedeva da anni.