Ilgiornaleditalia.it - Prevenzione tumori, Aiom, Airc e Fondazione Aiom a Trieste con Nave Amerigo Vespucci

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Al 'Tour Mediterraneo' i 3 partner scientifici saranno presenti al 'Villaggio IN Italia' per promuovere stili di vita sani Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - Lacontro il cancro 'naviga' insieme a, un vero e proprio orgoglio italiano, e al 'Villaggio IN Itali