Trevisotoday.it - Presentazione volume "Mezzo litro di latte"

Leggi su Trevisotoday.it

DIè ilche l’A.N.M.I.L di Treviso presenterà, unico appuntamento in Veneto, mercoledì 5 marzo alle ore 14.30 nell’Auditorium della Provincia in Via Cal di Breda. Interverranno, oltre a Roberto Fava per la Provincia di Treviso (vice presidente vicario), il presidente.