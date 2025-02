Torinotoday.it - Prende di mira una collega e le tocca il sedere sul posto di lavoro: a processo per violenza sessuale

“È vero: all’inizio sono stata in silenzio e non ho reagito. Ma non ho mai detto di essere d’accordo a essere palpeggiata. E i suoi, chiaramente, non erano scherzi”. Una ragazza di Moncalieri, 23 anni, racconta così le presunte violenze sessuali che ha subito da untra il 2021 e il 2022.