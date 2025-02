Lanazione.it - Premio Toscana Città di Cascina: le giurie del concorso pianistico

, 28 febbraio 2025 - ACAM (Associazione Cascinese Amici della Musica) con il contributo del Comune diorganizza il “di”,internazionale aperto a giovanissimi e giovani pianisti di tutto il mondo, con la direzione artistica del maestro Daniel Rivera. L’evento ha essenzialmente un duplice scopo: in primo luogo sostenere la cultura musicale e valorizzare i giovani musicisti mettendo in evidenza il loro talento, incoraggiandoli e gratificandoli nello studio del pianoforte; in secondo luogo, ma non meno importante, quello di promuovere turisticamente, oltre che culturalmente, il nostro straordinario territorio. Per iscriversi alc’è tempo fino al 25 maggio, andando sul sito https://www.cittadi.it/ e seguendo le direttive presenti sul bando in base alle varie categorie.