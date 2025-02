Universalmovies.it - Premio Mattador | al via le iscrizioni per la 16ª edizione

Leggi su Universalmovies.it

Sono aperte leper il, ilinternazionale per la sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a giovani autori italiani e stranieri dai 16 ai 30 anni.Il, arrivato alla 16ª, ideato e promosso dall’Associazione Culturale, è nato con l’intento di fare emergere e valorizzare nuovi talenti che scelgono di avvicinarsi a un percorso professionale e artistico nell’ambito della scrittura cinematografica. Negli anni ilha raggiunto una consolidata affidabilità che lo ha reso punto di riferimento nel settore del cinema e per le case di produzione in cerca di giovani autori. Conferma ne sono i risultati conseguiti dai vincitori delle varie edizioni che si sono affermati nel campo della sceneggiatura.Le sezioni e i relativi premi per il concorso 2024/2025 sono:alla migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.