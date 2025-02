Ilgiorno.it - Premi per la fine del Concorso letterario

Si è conclusa la prima edizione del "Città di Novate". L’evento è stato organizzato dalla associazione "Amici della biblioteca Villa Venino" e ha visto la partecipazione di trentasette manoscritti, arrivati da tutta Italia. Tra questi sono stati scelti sei finalisti e allatre vincitori. A vincere è stato lo scritto "Il paese degli orchi" di Silvio Donà che ora sarà pubblicato dalla casa editrice novatese "prospero editore". "Questoo non è solo un riconoscimento per il talento, ma anche un segno tangibile dell’importanza che la cultura e la creatività ricoprono per la nostra cittadina. In un’epoca in cui siamo spesso travolti dalla frenesia quotidiana, questoo rappresenta un’occasione preziosa per dedicare spazio alla riflessione, alla bellezza e al confronto.