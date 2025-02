Internews24.com - Preconvocati Olanda per la Nations League, la decisione di Koeman su Dumfries e de Vrij

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper la, ladisue deper i Quarti di Finale contro la SpagnaIl commissario tecnico dell’, Ronald, ha diramato la lista deiper gli impegni della nazionale olandese in, per la doppia sfida ai Quarti di Finale contro la Spagna. Presenti due giocatori dell’Inter, ovvero de.Here’s our ??????????? ????? for the #quarter-finals! ?20/03 • #NEDESP, Rotterdam ??23/03 • #ESPNED, Valencia ??#NothingLikeOranje pic.twitter.com/98oSXZoiHL— OnsOranje (@OnsOranje) February 28, 2025 La lista completa:Portieri: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij;Difensori: Virgil van Dijk, Stefan de, Denzel, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber;Centrocampisti: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Jerdy Schouten, Kenneth Taylor;Attaccanti: Brian Brobbey, Memphis Depay, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Xavi Simons.