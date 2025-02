Ilgiorno.it - Precipitato sul lavoro. Morto l’operaio di 62anni

Eradal tetto del capannone industriale su cui stava lavorando, martedì pomeriggio: Francesco Ionadi, operaio di 62 anni di Tavernerio, aveva fatto un volo di almeno sette metri. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Varese, ha smesso di vivere ieri pomeriggio, senza mai riprendere conoscenza. L’infortunio era avvenuto in via Varesina, in un capannone in fase di ristrutturazione della ditta Verigo, presso cui lavorava la vittima: martedì era salito sul tetto per riparare una perdita d’acqua, che era stata ulteriormente peggiorata dalla pioggia e necessitava di un intervento di manutenzione. Ma all’improvviso una parte della copertura in plastica aveva ceduto sotto il peso dell’uomo, che era caduto nel vuoto. I soccorritori del 118 lo avevano trasportato a Varese in codice rosso, in una condizione di gravità da cui non si è mai ripreso, nonostante le cure intensive a cui i medici lo hanno sottoposto.