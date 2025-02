Lanazione.it - Prato, uccide la madre e incendia la casa. Si scava nel passato del giovane: “Non si pente”

Vernio, 28 febbraio 2025 – Resta in ospedale, ricoverato nel reparto di psichiatria e piantonato dai carabinieri. Sono ore di attesa per il ragazzo, 22 anni, che nella notte fra lunedì e martedì ha ucciso laa coltellate e ha dato fuoco alla, una villetta a schiera in via Toccafondi a Montepiano. Il, difeso dall’avvocato Roberta Roviello, ha subito confessato l’omicidio di fronte agli inquirenti spiegando, fra l’altro, di aver avuto l’intenzione dire tutta la sua famiglia, padre, fratello e fidanzata del fratello. Ha subito mostrato un forte risentimento per la sua famiglia accusandola “di averlo sempre trattato male, di averlo picchiato e deriso fin da quando era bambino”. Oggi ilcomparirà di fronte al gip Marco Malerba per l’interrogatorio di garanzia che si terrà in ospedale in forma protetta.