Lapresse.it - Prato, controlli GdF in ristoranti etnici: 629 irregolarità

La Guardia di Finanza diha scoperto 629neidel capoluogo e della provincia, con sanzioni per i proprietari che ammontano a oltre 380mila euro. Gli approfondimenti ispettivi sono stati principalmente rivolte al settore agroalimentare e hanno permesso di osservare come diversie tavole calde di cucina etnica confezionassero pasti che provvedevano a consegnare presso sedi di aziende. Nel corso dei, i diversi autisti fermati non sono stati in grado di fornire valide giustificazioni circa la mancanza del documento fiscale che avrebbe dovuto accompagnare gli alimenti.In altri termini, emergeva una chiara omissione e mancata memorizzazione elettronica del corrispettivo. A ciò si sono aggiunti anche i paralleli approfondimenti per le evidenti carenze igienico-sanitarie che, a seguito disvolti congiuntamente a personale della del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL, hanno permesso di procedere con la sospensione delle attività riconducibili a 17 esercizi commerciali.