Metropolitanmagazine.it - Prada alla Milano Fashion Week Fall Winter 2025: il mondo “è un little black dress”

Lasi apre con una dichiarazione forte di Miucciae Raf Simons. La collezione Autunno-Inverno-26 esplora un concetto di femminilità meno rigido, più fluido, con il classicorivisitato per rispondere a quella che la stilista definisce “un momento molto nero” per ilper laridefinisce la femminilità: tra libertà, resistenza e un tocco di glamour“Creare in un momento così complesso è difficile”, ha ammesso Miuccianel backstage dello show, evitando riferimenti direttipolitica ma sottolineando l’importanza di realizzare abiti che abbiano senso per le donne di oggi.La collezione rompe con le forme femminili tradizionali: le linee sono morbide, i volumi ampi e la silhouette non è mai costretta.