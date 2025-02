Ilrestodelcarlino.it - Potente, leggero e senza fili: questo aspirapolvere è scontato di oltre il 70% su Amazon!

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Se cerchi uno strumentoe versatile per pulire la tua casafa proprio al caso tuo. Con un motore da 200W e un sistema di filtraggio HEPA, rimuoveil 99,9% di polvere, peli, capelli e detriti da qualsiasi superficie, comprese piastrelle, parquet, moquette, tappeti e persino divani e tessuti. In, grazie alla batteria a lunga durata, garantisce fino a 40 minuti di autonomia per pulire tutta la casainterruzioni. Hai bisogno di una pulizia più profonda? In pochi gesti lo trasformi in un praticoportatile o estendi il tubo regolabile per eliminare polvere e ragnatele da tende e soffitti. E ora arriva la vera occasione: supuoi averlo a un prezzo incredibile. Con lo sconto a tempo del 70%, lo paghi solo 94,99€ invece di 329,99€, e puoi ottenere un ulteriore 5% di sconto attivando il coupon direttamente dalla pagina d'acquisto.