Porta Romana finanzia lezioni di Arte per la scuola primaria di Montecchio Vesponi

Arezzo, 28 febbraio 2025 –diper ladiI piccoli studenti coinvolti in un progetto su discipline pittoriche e non solo A Novemberfest 2024 avevano esposto e presentato disegni ed elaborati sulla storia del paese Nel solco di una recente ma entusiasta tradizione per la quale l’ultima serata di Novemberfest è dedicata a enti e/o associazioni del territorio che promuovano attività sociali, solidali e benefiche, lo scorso novembrehato il “Progetto” per ladi. L’attività extra-curriculare, avviata in queste settimane, ha visto tutti i piccoli studenti, dalla prima alla quinta classe, coinvolti in sei ore dilegate appunto a discipline pittoriche e affini.