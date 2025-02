Thesocialpost.it - Porta il figlio sulla neve, poi la follia: l’influencer filma tutto, immagini terrificanti

Leggi su Thesocialpost.it

La polizia di Bucarest ha avviato un’inchiesta per maltrattamenti nei confronti di una madre influencer romena di 33 anni, dopo che ha pubblicato su TikTok un video in cui immergeva il suo neonato, seminudo, in una vasca piena difresca. Ilto, che è stato poi rimosso, ha suscitato indignazione online, con l’accusa di mettere in pericolo lo sviluppo psicofisico del bambino di un anno. Nelle, girate da un’altra persona, si vede il piccolo piangere mentre viene tenuto a contatto con la, che gli veniva anche strofinata sul corpo.Leggi anche: Decreto bollette, via libera dal Cdm: tutte le norme, cosa cambia per famiglie e impreseNel video, accompagnato dalla scritta in romeno “Lo fa spartano” e un’emoji sorridente, la donna sembrava voler seguire un trend estremo che promuove pratiche fisiche di resistenza, simili a quelle lanciate dai sostenitori di C?lin Georgescu, un politico romeno di estrema destra.