Popolare ma classico | il miracolo di Strauss

MattioliIn queste cose, bisogna ammetterlo, gli austriaci sono bravissimi. È l’anno, inteso come Johann, re del valzer e autore del vero inno nazionale, Sul bel Danubio blu, e come bicentenario della nascita, nel 1825 (morirà nel 1899, come se non avesse voluto sopravvivere al suo secolo, quello, appunto, del valzer). E Vienna si trasforma inlandia: 65 produzioni di tutti i generi, tre mostre, 71 "location" diverse. Impossibile vedere tutto; vale il viaggio la mostra al Theatermuseum, aperta fino al 23 giugno. Si inizia con una sala dedicata alla Fledermaus, Il pipistello (1874), la più celebre delle sue operette. E allora ecco la partitura autografa, la corrispondenza con librettisti e impresari, i borderò degli incassi, i bozzetti e i figurini per la prima assoluta e in pratica per ogni successiva produzione vista a Vienna, gli oggetti di scena, le reliquie di interpreti indimenticabili di spettacoli ormai dimenticati, eccetera.