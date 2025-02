Lanazione.it - Ponte a Niccheri, tornano i libri in corsia

di Manuela Plastina "Diventerà un luogo di aggregazione e condivisione di cultura ed emozioni". È l’augurio della direttrice del Santa Maria Annunziata, Elettra Pellegrino, per il nuovo servizio bibliotecario nei reparti ospedalieri. Un servizio che riparte dopo 5 anni di sospensione (fu chiuso a febbraio 2020, al primo caso Covid), ma totalmente rinnovato. La nuova biblioteca con oltre 2000, è stata allestita vicino all’auditorium. Ha due comode poltrone per leggere e rilassarsi, un servizio di prestito ‘ufficiale’ tre volte la settimana in collaborazione con la vicina biblioteca comunale e uno di auto-prestito a qualsiasi ora. Nel reparto di pediatria, due sale di aspetto sono state attrezzate per accogliere adulti con bambini cone giochi. Quanto prima saranno avviati anche punti di bookcrossing (scambio) nelle varie sale di aspetto dell’ospedale.