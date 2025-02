Dayitalianews.com - Pompei, si mette nel confessionale del Santuario e assolve i fedeli, ma non è un prete: denunciato

Leggi su Dayitalianews.com

C’è chi si spaccia per maresciallo, chi per avvocato. Alcuni si fingono corrieri, altri si presentano come nipoti di anziani da raggirare.E poi c’è chi, all’interno deldi, concede l’assoluzione aiper ogni loro peccato.Nulla di insolito, se a indossare la veste liturgica fosse un sacerdote autentico.Ma, naturalmente, non è questo il caso.Nella mattinata di ieri, i carabinieri del presidio fisso delhanno scoperto un uomo intento a confessare numerosiin attesa del sacramento della penitenza.Seduto in un, ascoltava le vicende personali dei devoti e assegnava loro un certo numero di preghiere come espiazione per i peccati commessi.Tuttavia, quell’individuo, non era un sacerdote, bensì un operatore socio-sanitario originario di Trecase.