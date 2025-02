Puntomagazine.it - Pompei: Assolve i devoti da tutti i peccati, ma non è un prete. 44enne denunciato

Leggi su Puntomagazine.it

. Si fingema è un operatore sociosanitario di Trecase. Dopo aver ascoltato le confessioni di un gruppo di fedeli dà loro anche la penitenzaC’è chi si finge maresciallo, chi avvocato. Chi si improvvisa corriere o si finge nipote di un anziano da truffare.Poi c’è chi, nel Santuario dii credenti dai loro. Nulla di strano, se a vestire la casula ci fosse un vero sacerdote. Ovviamente, non è questo il caso.Ieri mattina i carabinieri del posto fisso del Santuario hanno scoperto che uno sconosciuto stava impartendo il sacramento della penitenza ad un folto gruppo di fedeli in fila.Era in uno dei confessionali, ascoltando le storie dei, assegnando ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro. Quell’uomo, prossimo ai 45 anni, non è unma un operatore socio sanitario di Trecase.