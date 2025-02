Lanazione.it - Polo per salute e cultura. Rivoluzione campus al via . E nasce il nuovo hospice

Leggi su Lanazione.it

Una riqualificazione del Pionta in un’ottica più complessiva, dall’ambito sanitario, a quellole, che si allarghi sempre di più ai cittadini. E’ questa la speranza comune che arriva dagli altri protagonisti dell’area, l’Asl e l’Università. "L’Università di Siena – ha sottolineato la professoressa Francesca Bianchi – fin dal suo insediamento nel parco del Pionta si è impegnata nella valorizzazione delle sue memorieli, a partire dal patrimonio dell’archivio dell’ospedale neuropsichiatrico. Con il riassetto delaretino in chiave interdisciplinare, l’attenzione dell’università si è intensificata, con progetti tesi a promuovere attività socio-li per la conoscenza e la fruizione partecipativa del parco come risorsa sociale e bene comune. Abbiamo così intercettato l’attenzione del Comitato per la rinascita del Pionta e di altre realtà.