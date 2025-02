Lopinionista.it - Polizze catastrofali, Cna: “Profondamente delusi dal regolamento attuativo”

ROMA – “A quattordici mesi dall’approvazione della legge di bilancio del 2024 che introduce l’obbligo di stipulareassicurative contro i rischi da catastrofi e calamità naturali è stato emanato il, che non risolve i tanti dubbi sollevati dal testo legislativo. Non possiamo che essere, quindi, dall’atteggiamento del Governo che non ha accolto nel decreto Milleproroghe la richiesta di un rinvio dell’entrata in vigore del provvedimento, proposto da molte forze politiche”. E’ quanto si legge in un comunicato della Cna.“Prima di tutto – sottolinea la nota – ilnasce senza un confronto nel merito con le rappresentanze delle imprese. Non contiene, inoltre, elementi che facilitino, se non disciplinino, il rapporto tra imprese e assicurazioni, senza dare attuazione ai principi di mutualità necessari nel momento in cui si varano provvedimenti che prevedono obblighi di così vasta portata.