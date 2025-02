Lanazione.it - Pochi medici di base: "Ripensare il modello"

La Società della Salute Mugello ha un ruolo importante – anche se le decisioni vengono prese altrove (Regione e Usl) – nella partita deidiper l’Alto Mugello. La carenza deimette infatti in crisi i servizi sanitari più elementari e diffusi. E così la SdS Mugello ha partecipato attivamente e sta partecipando all’azione di ricerca di soluzioni al problema. Ne parliamo con Marco Brintazzoli, direttore della Società della Salute del Mugello. Tutto risolto, dottor Brintazzoli? "Il progetto è stato presentato, nella seduta congiunta dei consigli comunali di Marradi e Palazzuolo; ma è ancora in corso di definizione nei dettagli, per poi essere sottoposto aiper la loro adesione volontaria. E inal numero di adesioni potremo organizzare i turni e dire qualivengono a fare ambulatorio".