Pit Stop su Radio Valentina Soverato | l’informazione che fa la differenza

Ogni sabato alle 10:00 su, Antonella Scalzi conduce Pit, il programma che porta in primo piano i temi più rilevanti della società, attraverso approfondimenti, confronti e ospiti speciali.La puntata di questa settimana è dedicata a un argomento di grande attualità: nutrizione e disturbi alimentari. Anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata sono problematiche in crescita, ma quanto se ne parla davvero? Pitdà voce agli esperti del settore, ai medici e alle testimonianze dirette per sensibilizzare il pubblico su prevenzione e supporto.è il primo passo per aiutare chi ne ha bisogno. Non perdere l’appuntamento su FM 96.1 – 100.6, in streaming su www..com o su WhatsApp al 333 779 0177. Replica domenica alle 8:00.