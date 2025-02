Lanazione.it - Pisa, palestra diventa discoteca abusiva: la Finanza sospende l'attività

, 28 febbraio 2025 - I Finanzieri del Comando Provinciale dihanno individuato, a seguito del controllo economico del territorio e del monitoraggio delle piattaforme social, unadi arti marziali gestita da un’associazione sportivana, dove era in corso una serata da ballo, con la presenza di un numero notevole di partecipanti di età compresa tra i 20 e i 30 anni attirati all’evento dagli annunci pubblicizzati online. All’interno della struttura sportiva adibitamente a, sita nei pressi della Torre pendente, i militari del Gruppoe il personale della Siae, hanno rilevato, oltre agli avventori, che per accedervi avevano corrisposto 'in nero' 15 euro ciascuno, con la presenza di 13 persone intente a svolgere mansioni lavorative di addetti all’ingresso e al guardaroba, barman e buttafuori, in totale assenza di contratti di lavoro subordinato e di copertura assicurativa.