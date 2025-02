Secoloditalia.it - Pipistrelli come cibo: l’epidemia misteriosa si diffonde nel Congo. Decine di morti e centinaia di contagiati

Leggi su Secoloditalia.it

Oltre mille casi e 60inper la malattiache si stando nel Paese. A fare il punto sulla situazione sanitaria è il report dell’Oms.è iniziata il 21 gennaio e sono stati registrati 419 casi, tra cui 53 decessi. Secondo l’ufficio africano dell’Oms, il primo focolaio nella città di Boloko è scoppiato dopo che tre bambini avevano mangiato un pipistrello e sonoentro 48 ore a causa dei sintomi della febbre emorragica. Inel“Negli ultimi mesi, la sorveglianza delle malattie ha identificato un aumento di tre volte di malattie ancora non identificate e decessi in diverse aree del Paese e ha avviato indagini di ‘follow-up’ per confermare la causa e fornire il supporto necessario. Dall’inizio del 2025, una serie di malattie e decessi comunitari hanno colpito la provincia dell’Equatore.