Pio Esposito Inter la mossa di Marotta che spiazza tutti | colloquio con quel club così cambia il futuro allo Spezia

di RedazionePio, ecco arrivare ladi Beppeche, novità dalcon, ilora è.Pio, parliamo di uno dei nomi più chiacchierati ultimamente, dopo che il bomber nerazzurro – ora in prestito– sta inanellando uan stagione ad altissimo rendimento. Bene, come riportato da Tuttosport sarebbero in arrivo importanti novità sul fronte Samuele Ricci. E cosa c’entra questo con Pio Esposto ed illigure? Ve lo diciamo subito. Come scritto questa mattina dal quotdiano torinese, il Torino avrebbe chiesto ainformazioni proprio sull’attaccante spezzino. In risposta lo stesso presidente dellombardora, avrebbe provato ad inserire proprio il nome di Ricci (centrocampista granata che tanto piace ai meneghini) nell’affare, ottenendo a sua volta ‘il gelo’ della società di Urbano Cairo.