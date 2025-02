Lapresse.it - Pil: Giorgetti, aggiornare previsioni 2025-2026

Roma, 28 feb. (LaPresse) – “Per ildovremo sicuramentelemacroeconomiche, lo si fa ogni anno, lo dobbiamo fare a maggior ragione adesso”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlorispondendo – in conferenza stampa post Cdm – sui dati del Pil. “Tra una settimana o poco più avremo i dati definitivi per il 2024”, osserva. Parlando della crescita il ministro ritiene che ci sia “una situazione di grande incertezza: quello che accadrà in Europa e anche in Italia è a questo punto un grosso punto interrogativo”.