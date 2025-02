Arezzonotizie.it - Piazza Garibaldi si illumina di rosso per Special Olympics

A partire dall’8 e fino al 15 marzo prossimi, si svolgeranno a Torino i Giochi Mondiali Invernali. Per celebrare la manifestazione, che si tiene per la prima volta in Italia, e il passaggio della torcia olimpica dalla Toscana, il Lions Club di Sansepolcro ha deciso di aderire.