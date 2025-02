Piazza Affari in calo | Ftse Mib a -03% scivola Eni vola Nexi

Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Ftse Mib a -0,3%, scivola Eni, vola Nexi

Gira di nuovo in negativoal passaggio di metà seduta, dopo essersi portata sulla parità. L'indiceMib cede lo 0,3% a 38.507 punti. Si mantiene stabile a 113,3 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuale italiano indi 1,8 punti al 3,52% e quello tedesco di 2 punti al 2,39%.Eni (-1,9%) all'indomani dei conti e con il greggio in(Wti -1,46% a 69,32 dollari al barile), mentre Stm (-1,86%) si allinea all'andamento del settore sia in Asia che nel resto d'Europa. Segno meno anche per Pirelli (-1,41%) e Amplifon (-0,98%). Prosegue la corsa di(+10%) dopo i conti e l'annuncio del dividendo. Seguono a distanza Hera (+1,05%), Campari (+0,77%) e Stellantis (+0,7%), che rimbalza con l'avvio della catena della 500 ibrida a Mirafiori.