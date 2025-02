Ilgiorno.it - Piattaforma ecologica. Ecco i cassonetti gialli

Leggi su Ilgiorno.it

Allacomunale di via Papa Giovanni XXIII si possono, da pochi giorni, smaltire gli abiti smessi e i prodotti tessili, potenziando e migliorando i servizi della raccolta differenziata sul territorio bressese. Duesono stati, infatti, sistemati vicino ai cassoni per il recupero delle altre tipologie di rifiuti e sono a disposizione dei residenti all’interno del centro di raccolta: uno è per gli indumenti che non si indossano più, mentre l’altro è per i cosiddetti prodotti tessili, come i capi strappati, gli abbigliamenti da lavoro e gli scarti tessili. Nei due, invece, per regolamento, non si possono riporre i materiali tessili bagnati o impregnati di sostanze liquide. Come precisa l’assessore all’Igiene urbana e all’Ecologia Sergio Chirico "gli indumenti dismessi e i prodotti tessili devono essere messi in questi, in modo da poter essere inviati presso la stazione di trasferimento, seguendo un processo di riuso-riciclo o di recupero, a seconda della loro condizione".