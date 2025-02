Ilfattoquotidiano.it - “Piantala di prendere per i fondelli il pubblico e di dire scemenze”: la sfuriata di Alfonso Signorini contro Chiara Cainelli al “Grande Fratello”

rimprovera aspramente. Succede all’inizio della puntata delin onda il 27 febbraio. Il motivo? Quanto detto dalla concorrente a proposito di Helena Prestes che, finora, non è riuscita a conquistare il pass per la finale del reality di Canale 5.Nei giorni scorsi, infatti,stava discutendo, insieme a Shaila Gatta e a Zeudi Di Palma, di Helena, autoproclamatasi “regina”. Zeudi aveva osservato: “Ma, al di là di chi gli abbia dato questo appellativo, le regine quando sbagliano lo ammettono, fanno mea culpa”., invece, si era lasciata scappare una battuta infelice: “Solitamente le regine vengono impiccate”, salvo poi correggere il tiro: “Intendevoche nella storia, solitamente, venivano ghigliottinate, come è successo a Maria Stuarda”.