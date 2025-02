Palermotoday.it - “Phantasmagoria”, le opere di Giancarlo Rubino in mostra da “XXS aperto al contemporaneo”

Leggi su Palermotoday.it

” è il titolo della nuova personale pittorica di, in programma a Palermo dal 7 al 14 marzo negli spazi di “XXSal” in via XX Settembre 13.Organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone, laè un’incredibile raccolta di.