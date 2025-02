Liberoquotidiano.it - "Pestati dal branco, volevano ucciderci": la banda di nordafricani che terrorizza Milano, chi sono

Il 7 febbraio all'Arco della Pace 5 ragazzistati brutalmente aggrediti, senza alcun motivo, da una baby gang composta da una ventina di magrebini. Abbiamo incontrato tre dei giovani per capire cosa hanno provato nei terribili momenti dell'aggressione e cosa pensano dell'accaduto a qualche giorno di distanza dai fatti. Appaiono visibilmente provati. Nei loro occhi si può leggere ancora lo stress vissuto in quei momenti. Anche la loro postura tradisce un certo nervosismo.al sicuro ma è come se da un momento all'altro potessero subire una nuova aggressione e stanno un po' sulla difensiva. Nino (il nome è di fantasia) tra tutti è quello che se l'è vista peggio. Ha ricevuto una bottigliata in testa che gli ha provocato un'emorragia celebrale. Poteva morire e se ne rende conto. «Ciò che ricordo di quegli istanti è lo stupore che ho provato, non capivo il motivo di tanta rabbia nei miei confronti.