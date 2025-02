Laprimapagina.it - Perugia. Presentata la sesta edizione della Settimana del Cervello Umbria

Leggi su Laprimapagina.it

In occasionepresentazionedel, il consigliere del Comune diFederico De Salvo, con delega al benessere psicologico, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Le psicologhe Corinna Bolloni e Majla Trovato, organizzatrici dell’evento e partner ufficialifondazione promotrice Dana Foundation, hanno illustrato il ricco programmamanifestazione, che si svolgerà dal 10 al 14 marzo in diverse sedi del territorio. L’iniziativa, completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza, mira a diffondere le conoscenze neuroscientifiche e a promuovere corretti stili di vita.Quest’anno ladelè organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di, in partnership con l’Ordine degli Psicologi dell’, e con il patrocinio del Comune di, Anci, dell’Università degli Studi die del Dipartimento Fissuf.