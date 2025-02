Laprimapagina.it - Perugia per Te: Progetto di Promozione del Benessere Psicologico per la Cittadinanza

Il Comune di, in collaborazione con la Usl Umbria 1 e la Regione Umbria, ha lanciato un’iniziativa che si propone di promuovere ildei cittadini attraverso azioni concrete di supporto, prevenzione e inclusione sociale. Il, denominato “per Te”, mira a garantire una rete di servizi psicologici di accesso facile, con un’attenzione particolare a giovani adulti, adolescenti e persone vulnerabili, con l’obiettivo di prevenire i disagi psicologici e offrire un supporto concreto a chi ne ha bisogno.Obiettivi delper Te”“per Te” si prefigge di garantire 40 ore settimanali di attività, suddivise tra servizi clinici, assistenza sociale e attività di prevenzione, per sostenere la popolazione in difficoltà psicologica. Questonasce da un’analisi approfondita del disagioche sta colpendo diverse fasce della, in particolare quelle più vulnerabili, e ha l’intento di fornire un supportoimmediato e facilmente accessibile.