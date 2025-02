Laprimapagina.it - Perugia. In Consiglio comunale la Variante al P.R.G.

Ildisi riunirà a Palazzo dei Priori lunedì 3 marzo alle ore 15.30. Gli argomenti all’ordine del giorno includono:al P.R.G., Parte Operativa: eliminazione delle fasce di rispetto delle zone “DIR” in località Ponte Valleceppi e Vestricciano, con successiva classificazione in zona per attività “D2” e “D4”. Adozione ex art.32, comma 5 L.R.1/2015.OdG del consigliere Mazzanti (Pensa): “Installazione di un impianto semaforico a chiamata in via Ruggero D’Andreotto, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale di fronte alla fermata degli autobus”.OdG della IV commissione: “Sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare”.OdG dei capigruppo di maggioranza: “Introduzione del Bilancio Intergenerazionale”.La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di, accessibile tramite il link https://