Laprimapagina.it - Perugia. Ferdinandi chiede la convocazione urgente del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

Il Sindaco di, Vittoria, ha comunicato di aver inviato una formale richiesta alla Prefettura per sollecitare ladelProvinciale pere laPubblica. L’iniziativa mira a promuovere azioni mirate per migliorare il controllo del territorio, con particolare attenzione al quartiere di Fontivegge e ai locali notturni della zona.ha aggiunto: “Ritengo fondamentale fare appello al governo, a partire dal Sottosegretario agli Interni, Emanuele Prisco, affinché si adoperi per la nomina del nuovo Prefetto di, figura fondamentale per lae la presidenza del.”L’amministrazione comunale ha confermato il suo impegno quotidiano nelladella città, con il recente concorso per l’incremento del personale della Polizia Locale, che è ormai alle fasi finali.