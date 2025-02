Quotidiano.net - Pere, albicocche e altre delizie. In Val Venosta alla scoperta dei sapori più tipici e autentici

Leggi su Quotidiano.net

Si è abituati ad associare la Valcon le mele qui coltivate in ampi appezzamenti di terreno, tanto che la fioritura primaverile dei meleti è uno degli spettacoli più belli al mondo. Eppure in questo lembo dell’Alto Adige i prodottisono molti di più, bel al di là dei ben noti speck, strudel o torta Linzer al grano saraceno. Iniziamo con il dire che l’albicocca della Val, dolce e dal colore giallo-arancio, non è meno apprezzata della mela: nel paese di Lasa in suo onore si tiene ogni anno la festa Marmo e. Altro frutto tipico, soprattutto nella striscia di terra che va da Castel Coira a Sluderno, è la pera Pala, una varietà originaria dell’Asia che arrivò in Europa oltre quattro secoli fa e oggi cresce soltanto in questa zona. A Glorenza e nelle città dei dintorni si possono ammirare i secolari alberi di pera Pala dai rami contorti e nodosi, considerati quasi delle divinità (un po’ come gli ulivi in Salento): oggi il frutto è utilizzato per fare il pane, succhi, composte e distillati, inoltre a Glorenza si svolge il Palabiramarkt, che richiama persone fino a fuori regione.