Perde la mano in un incidente sul lavoro in un’azienda di Pisa

Leggi su Corrieretoscano.it

– Gravissimosulamputata a un operaio. L’episodio si è verificata nelle prime ore del mattino del 28 febbraio indi via Montelungo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza con infermiere della Pubblica Assistenza di. L’uomo, un 28enne, che nell’ha perso ladestra, è stato trasportato in codice rosso all’ospedaleno di Cisanello, quindi d’urgenza al Cto di Careggi per un eventuale trattamento chirurgico con l’obiettivo di riattaccare lae recuperarne le funzionalità.