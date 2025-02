Ilfattoquotidiano.it - “Percorso virtuoso in tempi rapidi”, revocata l’amministrazione giudiziaria nei confronti di Manufactures Dior

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il Tribunale di Milano ha revocatoneidi, il ramo produzione dell’omonimo brand di alta moda. L’azienda era stata oggetto della misura nel giugno 2024 per non aver impedito, secondo la procura di Milano, il caporalato e lo sfruttamento lungo la propria filiera. L’indagine dei pm di Milano Paolo Storari e Luisa Baima Bollone, condotta con i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano, aveva ha svelato come, tra l’altro, le borse del marchio uscissero da un opificio clandestino cinese di Opera, nel milanese, a un prezzo di “53 euro” e venissero rivendute al “dettaglio a 2.600 euro” grazie alle “condizioni di sfruttamento” degli operai con paghe “sotto soglia”, “orario di lavoro non conforme” e “ambienti di lavoro insalubri”, oltre a “gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”.