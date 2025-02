Perché non lo squalificano mai Grande Fratello Lorenzo sempre più nella bufera dopo le sfuriate in casa | cosa è saltato fuori Pubblico imbestialito

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ancheserata del 27 febbraio non sono state imposte punizioni controal, nonostante molti telespettatori le chiedessero a gran voce. L’ultimo episodio in ordine di tempo è stata l’ira incontrollata del modello, cheaver litigato con la fidanzata Shaila ha iniziato a strappare le lettere e i regali ricevuti oltre ad urlare in maniera notevole.Ilaveva optato per una censura, affinché i telespettatori non vedessero ciò che stesse succedendo in. Ora sue sui mancati provvedimenti ai suoi danni è intervenuto il sito Fanpage, che ha ipotizzato la ragione per la quale Spolverato sarebbe praticamente intoccabile.Leggi anche: “Questala devo dire”., rivelazione inaspettata di Helena su Shaila enon subisce provvedimenti: la teoriaProprio Fanpage ha citato alcuni dei casi più eclatanti riguardanti, infatti nell’arco di questi mesi la sua rabbia è stata accompagnata da pugni sferrati contro le pareti, calci tirati ai divani, oltre all’utilizzo di un linguaggio non consono con offese e parolacce.