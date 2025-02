Perché lavare il pollo prima di cucinarlo è pericoloso L’avvertimento dallo studio Usa | i cinque step per evitare rischi

Leggi su Open.online

Se pensate che basti una rapida lavata per togliere i batteri dalla carne del, dagli Stati Uniti per voi arrivano brutte notizie. Secondo una ricerca della North Carolina State University e del Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti (Usda), sciacquare ilnel lavandinodi metterlo sul fuoco ha l’effetto esattamente opposto e andrebbe assolutamente evitato. Salmonella, Clostridum perfringens e Campylobacter sono i batteri che più di frequente impestano la pelle e la superficie della carne. Inondarla di acqua non fa altro che proiettare quegli stessi germi su qualunque superficie sia raggiunta dalle gocce. Dal lavandino, ai canovacci fino al cibo che è nei paraggi. I risultati della ricerca Eliminare le impurità, migliorare l’aspetto lucido per prepararlo alla cottura: non è un caso che, secondo l’università americana del North Carolina, il 63% delle persone passa ilsotto al getto d’acqua.