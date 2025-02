Fanpage.it - Perché Instagram vuole lanciare un’app separata solo per i Reel

Leggi su Fanpage.it

Secondo The Information Adam Mosseri avrebbe già informato i dipendenti questa settimana. Ha presentato l'idea al team ma non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale. Non è ancora chiaro se icontinueranno a essere disponibili suo se saranno visibilisull'app