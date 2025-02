Periodicodaily.com - Perchè in una società ipertecnologica molta gente subisce ancora il fascino della cartomanzia ?

Leggi su Periodicodaily.com

Ogni giorno i media danno conto degli straordinari risultati ai quali lo sviluppo scientifico e tecnologico è approdato e di fronte a tale dato non si può non concludere che l’usoragione sia l’unica modalità conoscitiva in grado di produrre risposte credibili. Appare dunque difficile comprendere i motivi che giustificano il successo tuttora ottenuto .