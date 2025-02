Lettera43.it - Perché il premio Oscar si chiama così?

Simbolo del cinema internazionale, ilè un riconoscimento che l’Academy americana assegna ogni anno ai migliori protagonisti della stagione tra registi, attori e naturalmente pellicole. La prima storica cerimonia risale al maggio 1929 e si tenne all’Hollywood Roosevelt Hotel davanti a circa 200 persone, senza fotografi o giornalisti in sala. Ciò che non è cambiato è ilstesso, la statuetta di 34 centimetri in bronzo massiccio e placcata in oro da quasi quattro chilogrammi. Che all’epoca era nota però come Academy Award of Merit, ossia riconoscimento dell’Academy per il merito. Alloraoggi tutti lo chiamiamo? Non esiste una risposta, tanto che nemmeno gli stessi organizzatori hanno mai confermato l’una o l’altra teoria che hanno preso piede nel corso degli anni.