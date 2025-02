Fanpage.it - Perché il gatto starnutisce e quando preoccuparsi

Anche i gatti, proprio come avviene per gli esseri umani, possono starnutire. Questa reazione può essere provocata da allergeni, virus o altre cause più gravi che è meglio approfondire con il veterinario. Vediamopreoccuparci.