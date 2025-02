Fanpage.it - Perché il cane appoggia la zampa sulle nostre gambe? Ecco cosa significa

I cani usano spesso il contatto fisico per comunicare con noi e unapoggiatapuò avere moltepliciti, come chiedere da mangiare, una carezza, ricevere attenzioni o esprimere le proprie emozioni. Unache usa le zampe per stabilire un contatto fisico ci sta letteralmente parlando, a modo suo. Sta a noi ascoltarlo e capirevuole dirci in quel momento e in quel contesto.