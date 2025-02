Cultweb.it - Perché i necrologi delle celebrità si chiamano coccodrilli?

Leggi su Cultweb.it

Nel linguaggio giornalistico, il termine “coccodrillo” indica uno o un articolo commemorativo pubblicato subito dopo la morte di una. Questo termine ha origini curiose e una lunga storia nel panorama dell’informazione. L’etimologia del termine “coccodrillo” non è certa, ma esistono diverse teorie che cercano di spiegarne l’uso nel contesto giornalistico:Un’interpretazione diffusa collega il termine alla locuzione “lacrime di coccodrillo”, che indica un pianto ipocrita o esagerato. I, infatti, tendono a essere eccessivamente encomiastici, descrivendo il defunto in modo idealizzato e talvolta poco aderente alla realtà.Forse la spiegazione più realistica è quella tipografica. Nei tempi antichi, infatti, il “coccodrillo” indicava un testo già impaginato e pronto alla pubblicazione, proprio come si fa con ipreparati in anticipo quando si conosce lo stato di salute incerto di un personaggio famoso.