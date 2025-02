Tuttivip.it - “Perché hanno cacciato Amanda”. Finale amarissimo di Grande Fratello, la scoperta dopo l’annuncio di Signorini

La scorsa puntata delha regalato un colpo di scena con una nomination tutta al femminile. A rischio eliminazione sono finite, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi, in un televoto che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.Nonostante Alfonsoabbia chiuso il televoto all’inizio della serata, il verdetto è stato svelato solo più avanti. La prima concorrente a salvarsi è stata Helena, seguita a ruota da Zeudi, cheottenuto il maggior numero di preferenze da parte del pubblico.Il conduttore ha poi momentaneamente accantonato l’argomento, mantenendo alta la suspense per, Chiara e Maria Teresa.qualche attimo di tensione, Maria Teresa è stata la successiva a salvarsi, lasciando il duellotrae Chiara. Il momento del verdetto definitivo ha visto Chiara rimanere in gioco, decretando così l’eliminazione di