Perché gli Oscar si chiamano così? Storia della statuetta più ambita di Hollywood

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025, Rai 1 trasmetterà la cerimonia degli. L’Academy Award, meglio conosciuto come premioo semplicemente, rappresenta il riconoscimento cinematografico più prestigioso e longevo a livello globale, essendo stato assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929. Viene considerato l’equivalente dell’Emmy per la televisione, del Grammy per la musica e del Tony per il teatro.Nel 1927, i principali esponenti dell’industria cinematografica statunitense fondarono l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le produzioni di questo settore emergente dell’intrattenimento. Due anni dopo, nel 1929, venne istituito un riconoscimento destinato a premiare i film, gli attori, i registi e i professionisti più meritevoli, rappresentato da unadorata raffigurante una figura umana stilizzata che impugna con entrambe le mani una lunga spada brillante.